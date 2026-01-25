Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy domingo 25 de enero

Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este domingo 25 de enero con seis choques de alto nivel en diferentes escenarios del país.
Partidos para hoy domingo, 25 de enero en el Béisbol Juvenil 2026
- Coclé vs Darién - Metetí (4:00 pm)
- Panamá Metro vs Panamá Este - Estadio Justino Salinas (4:00 pm)
- Bocas del Toro vs Chiriquí- Estadio Kenny Serracín (7:00 pm)
- Veraguas vs Herrera - Estadio Claudio Nieto (7:00 pm)
- Panamá Oeste vs Colón - Estadio Nacional Rod Carew (7:00 pm)
- Chiriquí Occidente vs Los Santos - Estadio "Roberto "Flaco Bala" Hernández (7:00 pm)