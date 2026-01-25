BEISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  25 de enero de 2026 - 07:16

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del sábado 24 de enero

Repasa los resultados que se dieron el sábado 24 de enero en el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

FOTO: FEDEBEIS

A continuación repasaremos los resultados que se dieron el sábado 24 de enero en el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

Los vaqueros de Panamá Oeste superaron por abultamiento de carreras a Darién en 8 entradas disputadas en Metetí, mientras que Chiriquí Occidente blanqueó a Bocas del Toro y Metro superó 7-2 a Colón.

Herrera aplastó a Panamá Este en un duelo que había sido pospuesto el pasado 13 de enero.

Resultados del sábado, 24 de enero - Béisbol Juvenil 2026

  • Panamá Metro 7-2 Colón - Estadio Nacional Rod Carew
  • Panamá Oeste 19-5 Darién - Metetí
  • Bocas 0-4 Chiriquí Occidente - Estadio Glorias Deportivas Baruenses
  • Herrera 14-2 Panamá Este - Estadio Remón Cantera
