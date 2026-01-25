Béisbol Juvenil 2026: Resultados del sábado 24 de enero FOTO: FEDEBEIS

A continuación repasaremos los resultados que se dieron el sábado 24 de enero en el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 , dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

Los vaqueros de Panamá Oeste superaron por abultamiento de carreras a Darién en 8 entradas disputadas en Metetí, mientras que Chiriquí Occidente blanqueó a Bocas del Toro y Metro superó 7-2 a Colón.

