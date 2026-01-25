Béisbol Juvenil 2026: Resultados del sábado 24 de enero

A continuación repasaremos los resultados que se dieron el sábado 24 de enero en el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.
Herrera aplastó a Panamá Este en un duelo que había sido pospuesto el pasado 13 de enero.
Resultados del sábado, 24 de enero - Béisbol Juvenil 2026
- Panamá Metro 7-2 Colón - Estadio Nacional Rod Carew
- Panamá Oeste 19-5 Darién - Metetí
- Bocas 0-4 Chiriquí Occidente - Estadio Glorias Deportivas Baruenses
- Herrera 14-2 Panamá Este - Estadio Remón Cantera