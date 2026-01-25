Real Madrid trabaja para recuperar a Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger

El Real Madrid regresó a los entrenamientos, sin descanso el domingo tras vencer en la noche del sábado al Villarreal en La Cerámica, y comenzó a preparar la última jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones, en la que se enfrenta al Benfica en Portugal, con Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger dando pasos firmes hacia sus regresos.

En principio, según informan a EFE fuentes del club blanco, Trent y Rüdiger no llegarán a tiempo para tener minutos el miércoles en la visita europea al Benfica, pero ambos evolucionan favorablemente de sus lesiones y se acercan a su regreso.

El inglés Trent trabajó ya con el grupo en una parte del entrenamiento del domingo, del que se ausentaron los jugadores que fueron titulares en La Cerámica ante el Villarreal.

Lesionado desde el 3 de diciembre, cuando en un partido ante el Athletic Club sufrió una rotura muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo, ya viajó a la Supercopa de España a inicios de enero sin opciones de jugar y es ahora cuando ya está totalmente recuperado. Sus sensaciones fueron buenas y aumentará la carga de trabajo el lunes.

Mientras, el alemán Rüdiger se ejercitó sobre el césped, aún de forma individual, y evoluciona favorablemente de la dolencia en la rodilla izquierda con la que arriesgó en la Supercopa de España en semifinales ante el Atlético de Madrid. El cuerpo técnico encabezado por Álvaro Arbeloa confía en poder contar con él desde la próxima semana y en las próximas sesiones irá regresando de forma paulatina al grupo con sus compañeros.

Varias bajas en el Real Madrid

Más tiempo de baja les espera a Éder Militao y Ferland Mendy, que continuaron el domingo con sus sesiones de recuperación, mientras que sobre el césped comenzaron a enfocar al Benfica un grupo formado por Andriy Lunin, Dani Carvajal, David Alaba, Fran García, Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos, Brahim Díaz, Rodrygo y Gonzalo García.

El entrenamiento incidió en el físico, con una parte con balón en ejercicios y partidos en reducidas dimensiones, antes de terminar con series de carreras.

Arbeloa recuperará en la última jornada de la fase de liga de la 'Champions League' a Tchoauméni, baja ante el Villarreal por sanción, y ya podrá dar minutos a Rodrygo según recupere el tono físico en los entrenamientos tras ser convocado en el último encuentro liguero, en el que volvió a jugar con el Real Madrid Brahim tras su participación con Marruecos en la Copa África.

FUENTE: EFE