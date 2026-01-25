Justin Gaethje derrotó a Paddy Pimblett en una "guerra" y pone la mira en Ilia Topuria

El experimentado estadounidense Justin Gaethje venció en una "guerra" de 5 asaltos en el octágono al inglés Paddy Pimblett, para hacerse con el título interino peso ligero de la UFC.

Gaethje, de 38 años de edad demostró porque es uno de los más entretenidos atletas en la historia de la industria, desde el 1 asalto se fue encima de Paddy, conectándole solidos golpes, en forma de volados y uppercut, impactos que el originario de Liverpool asimilaba de manera impresionante.

El originario Arizona no dejó de lanzar todo tipo de golpes, ante las respuestas de "The Baddy", que aguantó de todo, pero sin armas suficientes para darle la vuelta a la complicada situación en la que se le veía en el octágono.

Pimblett resistió la ofensiva, fue victima de las defensas de derribo, pero nunca se negó a la guerra, pero terminó cayendo en una decisión unánime, en pleito en el que terminó visiblemente muy lastimado.

Un explosivo Justin Gaethje

El ex BMF se apuntó con la victoria en las tarjetas por 48-47, 49-46, 49-46 y ahora tiene la mira puesta en Ilia Topuria, el actual campeón mundial de la categoría, un combate que promete acciones de ida y vuelta.

Los aficionados aplaudieron a ambos atletas, después de una fuerte candidata a pelea del año