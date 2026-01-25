Defensor panameño Kevin Berkeley es presentado con el FC Zimbru de Moldavia

El joven defensor panameño Kevin Berkeley fue anunciado y presentado de manera oficial como nuevo fichaje del FC Zimbru de la primera división del fútbol de Moldavia.

"Formado en la Academia SD Atlético Nacional, Kevin continuó su carrera en el Coritiba B de Brasil, club donde también debutó en el fútbol profesional en 2023, más tarde el futbolista regresó a su ciudad natal, donde jugó en el Tauro FC, UMECIT FC, CD Universitario y AD San Carlos (Costa Rica)", mencionó el club que es segundo en la tabla de posiciones en Moldavia y que está en pelea por clasificarse a torneos de UEFA.

Kevin Berkeley habló en su presentación, en un reto en el viejo continente

"Hoy empieza un nuevo capitulo en mi vida, una aventura europea en la cual vengo preparado, lleno de sueños y con la disposición de dar siempre mi máximo, este nuevo capítulo me llena de felicidad tanto a mí y a mi familia, la cual representaré con mucho orgullo, para estar a la altura y ser llamado así a la selección de mi país, la cual espero poder representar con mucho orgullo, amor y dispuesto a dar mi 100 porciento", destacó el defensor de 23 años de edad.

El espigado de 1,93 m de estatura espera destacarse en el fútbol europeo, su primera experiencia en dicho continente.