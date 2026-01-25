NBA: Grizzlies vs Nuggets es pospuesto por tormenta de nieve

El partido de la NBA fijado para este domingo entre los Memphis Grizzlies del español Santi Aldama y los Denver Nuggets fue aplazado por la tormenta de nieve que azota gran parte de Estados Unidos.

El encuentro estaba inicialmente previsto este domingo a las 14.30 horas y la NBA informará de la nueva fecha en los próximos días.

En Memphis hay este domingo una temperatura de -8 grados Celsius y tormentas de nieve que azotan una amplia área del estado de Tennessee.

Este partido no fue el único del fin de semana afectado por la tormenta ártica. Charlotte Hornets y Golden State Warriors adelantaron el sábado su cita al medio día por un fuerte temporal de nieve.

FUENTE: EFE