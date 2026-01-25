LPF: Unión Coclé y Veraguas United empatan en un emocionante partido en Penonomé

El onceno de Unión Coclé igualó 2-2 ante Veraguas United en la jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ), que se llevó a cabo en el Estadio Virgilio Tejeira de Llano Marín de Penonomé.

Los locales tomaron la iniciativa en la primera mitad, con ataques siempre iniciando en las piernas de Rolando Herrera y finalizando en búsqueda de su atacante Rogelio Rodríguez.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Los dirigidos por el DT Felipe Borowsky intentaron responder, pero con poca claridad en un territorio difícil de visitar.

Sobre el minuto 34' apareció Rolando Herrera para abrir el marcador sobre el minuto 33' del partido, luego de quitarse al arquero y definir de pierna derecha, en la primera anotación como locales para los "C2".

Pocos minutos después, al 39' Juan Sagel aprovechó la desconcentración defensiva para empatar las acciones y luego al 44' nuevamente cayó otra anotación de la visita, ahora con Carlos Rivera de pierna izquierda.

Emociones en J2 de la LPF

Los locales no detuvieron su ataque y sobre el minuto 60' empataron el partido, con tiro desde el punto penal de Rogelio Rodríguez, atacante que llegó a este nuevo reto con el equipo desde Liga Prom.

Veraguas lo intentó sobre el final, pero terminaron perdiendo a un jugador, con la expulsión del debutante Estevis López, quien vio 2 tarjetas amarillas.

A ninguno de los dos clubes les alcanzó para sumar de a 3 en la Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 y se fueron tablas, con 1 puntos.

Unión Coclé consigue su segundo empate en la competición, mientras que los de Veraguas suman su primer punto del torneo, tras caer en la primera fecha ante el CD Universitario.