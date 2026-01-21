Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este miércoles 21 de enero con seis choques de alto nivel en diferentes escenarios del país.
Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy miércoles 21 de enero
Estos son los partidos que hay para hoy miércoles 21 de enero en la fecha 16 del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.
Partidos para hoy miércoles 21 de enero en el Béisbol Juvenil 2026
- Coclé vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.
- Colón vs Chiriquí Occidente en el Glorias Deportivas Baruenses a las 7:00 P.M.
- Darién vs Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron a las 7:00 P.M.
- Herrera vs Panamá Metro en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M. en vivo por RPC
- Panamá Oeste vs Los Santos en el Estadio Roberto Hernández a las 7:00 P.M.
- Panamá Este vs Veraguas en el Estadio Omar Torrijos a las 7:00 P.M.
