Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy miércoles 28 de enero

Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este miércoles 28 de enero con seis choques de alto nivel en diferentes escenarios del país.
Partidos para hoy en el Béisbol Juvenil 2026
- Coclé vs Panamá Oeste en el Estadio Justino Salinas a las 7:00 P.M.
- Panamá Metro vs Darién en el Estadio de Metetí a las 7:00 P.M.
- Panamá Este vs Colón en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M. EN VIVO POR RPC
- Bocas del Toro vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto a las 7:00 P.M.
- Veraguas vs Los Santos en el Estadio Roberto Hernández a las 7:00 P.M.
- Chiriquí Occidente vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.