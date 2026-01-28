BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  28 de enero de 2026 - 08:28

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy miércoles 28 de enero

Estos son los partidos que se jugarán hoy miércoles 28 de enero en la fecha 22 del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

FOTO / FEDEBEIS

Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este miércoles 28 de enero con seis choques de alto nivel en diferentes escenarios del país.

Luego que se completara la jornada 21, las novenas de Panamá Oeste, Coclé, Chiriquí, Panamá Metro, Panamá Este, Los Santos y Chiriquí Occidente se mantienen como los únicos clasificados a la ronda de 8 a falta de un cupo que se lo disputan Herrera y Bocas del Toro.

Partidos para hoy en el Béisbol Juvenil 2026

  • Coclé vs Panamá Oeste en el Estadio Justino Salinas a las 7:00 P.M.
  • Panamá Metro vs Darién en el Estadio de Metetí a las 7:00 P.M.
  • Panamá Este vs Colón en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M. EN VIVO POR RPC
  • Bocas del Toro vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto a las 7:00 P.M.
  • Veraguas vs Los Santos en el Estadio Roberto Hernández a las 7:00 P.M.
  • Chiriquí Occidente vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.
