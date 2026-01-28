Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy miércoles 28 de enero

Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 , dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este miércoles 28 de enero con seis choques de alto nivel en diferentes escenarios del país.

Luego que se completara la jornada 21, las novenas de Panamá Oeste, Coclé, Chiriquí, Panamá Metro, Panamá Este, Los Santos y Chiriquí Occidente se mantienen como los únicos clasificados a la ronda de 8 a falta de un cupo que se lo disputan Herrera y Bocas del Toro.