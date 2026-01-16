Béisbol Juvenil 2026: Conoce los líderes ofensivos en 11 jornadas

Tras disputarse 11 jornadas en la ronda regular del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, el coclesano Ricardo Acosta lidera la batalla en promedio de bateo.
LÍDERES OFENSIVOS EN 11 JORNADAS - BÉISBOL JUVENIL 2026
Promedio de bateo
- Ricardo Acosta: 17 hits en 36 turnos (.472) Coclé
- José Palomino: 15 hits en 33 turnos (0.455) Los Santos
- Luis Aranda: 19 hits en 42 turnos (0.452) Panamá Oeste
Carreras empujadas
- Luis Aranda: 15 (Panamá Oeste)
- Ricardo Acosta: 14 (Coclé)
- Luis Atencio: 11 (Panamá Oeste)
Dobles conectados
- Néstor Ramos: 8 (Darién)
- Jonathan Ramos: 4 (Chiriquí Occidente)
- Uriel de León: 3 (Los Santos)
- Ricardo Acosta: 3 (Coclé)
Triples
- David Murillo: 2 (Panamá Metro)
- Jonadad Montenegro 1 (Panamá Este)
- Michael Worthington: 1 (Panamá Oeste)
Cuadrangulares
- Pablo Arosemena: 1 (Metro)
- Julio Casas: 1 (Herrera)
- Ricardo Acosta (Coclé) 1
- Jhojan Downer: 1 (Bocas)
- Mildner Nieto: 1 (Oeste)
- Jeykol de León: 1 (Coclé)
- Luis Aranda: 1 (Oeste)
Bases robadas
- Ricardo Acosta: 12 (Coclé)
- Jael Escobar: 10 (Bocas)
- Jensual Guizado: 9 (Darién)