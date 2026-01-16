Béisbol Juvenil Beisbol juvenil Panamá -  16 de enero de 2026 - 11:57

Béisbol Juvenil 2026: Conoce los líderes ofensivos en 11 jornadas

Repasa a continuación los líderes ofensivos tras disputarse 11 jornadas en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

FOTO: FEDEBEIS

Tras disputarse 11 jornadas en la ronda regular del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, el coclesano Ricardo Acosta lidera la batalla en promedio de bateo.

En carreras producidas, el receptor de Panamá Oeste, Luis Aranda, comanda con 15.

LÍDERES OFENSIVOS EN 11 JORNADAS - BÉISBOL JUVENIL 2026

Promedio de bateo

  • Ricardo Acosta: 17 hits en 36 turnos (.472) Coclé
  • José Palomino: 15 hits en 33 turnos (0.455) Los Santos
  • Luis Aranda: 19 hits en 42 turnos (0.452) Panamá Oeste

Carreras empujadas

  • Luis Aranda: 15 (Panamá Oeste)
  • Ricardo Acosta: 14 (Coclé)
  • Luis Atencio: 11 (Panamá Oeste)

Dobles conectados

  • Néstor Ramos: 8 (Darién)
  • Jonathan Ramos: 4 (Chiriquí Occidente)
  • Uriel de León: 3 (Los Santos)
  • Ricardo Acosta: 3 (Coclé)

Triples

  • David Murillo: 2 (Panamá Metro)
  • Jonadad Montenegro 1 (Panamá Este)
  • Michael Worthington: 1 (Panamá Oeste)

Cuadrangulares

  • Pablo Arosemena: 1 (Metro)
  • Julio Casas: 1 (Herrera)
  • Ricardo Acosta (Coclé) 1
  • Jhojan Downer: 1 (Bocas)
  • Mildner Nieto: 1 (Oeste)
  • Jeykol de León: 1 (Coclé)
  • Luis Aranda: 1 (Oeste)

Bases robadas

  • Ricardo Acosta: 12 (Coclé)
  • Jael Escobar: 10 (Bocas)
  • Jensual Guizado: 9 (Darién)
