El Inter de Milán gana al Udinese con gol de Lautaro Martínez

Con un solitario gol en la primera mitad, trabajado y generado junto a la perla Pio Esposito, el argentino Lautaro Martínez señaló este sábado otra vez el camino del Inter de Milán hacia el 'Scudetto', protagonista absoluto de la victoria ante el Udinese (0-1) que mantiene el liderato 'nerazzurro'.

Otro gol de Lautaro Martínez. Son 11 ya en lo que va de campeonato. Mucho más que nadie. Su máximo perseguidor, el estadounidense Christian Pulisic, con 8 dianas. También asiste el de Bahía Blanca, que acumula 4 pases de gol. En total 15 goles generados en media temporada.

Lautaro Martínez le da los puntos al Inter de Milán

Las aspiraciones del Inter no se entienden sin su capitán, sin su jugador más importante. Otro año más, y van ya al menos cuatro, es el faro que guía a los de Milán. Con Simone Inzaghi y con Crsitian Chivu, da igual. El rumano, por cierto, supera expectativas con este equipo en lo que es su primera experiencia en un gran banquillo. Su combinado empezó con alguna duda, quizá mermado por la derrota en la final de la Liga de Campeones ante el PSG, pero es un proyecto cada vez más limpio, cada vez más unido, cada vez más peligroso.

Así lo demostró ante el Udinese, otro combinado que no es nada fácil de afrontar en su fortín. Porque tiene los argumentos suficientes como para plantar cara. El Inter lo supo neutralizar en defensa durante todo el choque. En ataque, claro, con tener a Lautaro basta.