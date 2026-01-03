BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  3 de enero de 2026 - 07:27

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy sábado 3 de enero

Conoce el calendario de los partidos de la jornada 1 del Béisbol Juvenil 2026 para este sábado 3 de enero.

 Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy sábado 3 de enero

 Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy sábado 3 de enero

FOTO: FEDEBEIS

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros arranca este fin de semana y la jornada 1 viene con todo para este sábado 3 de enero, desde el juego inaugural y todos los partidos programados.

Recordemos que el formato de este torneo es una ronda de todos contra todos donde clasifican los primeros 8 lugares, después las semifinales y por lo último los dos mejores equipos que queden van por el campeonato.

Partidos para hoy 3 de enero en el Béisbol Juvenil 2026

  • 7:00 pm, Colón vs Coclé, estadio Remón Cantera
  • 7:30 pm, Panamá Metro vs Panamá Oeste, estadio Mariano Rivera, ver por RPC
  • 7:30 pm, Darién vs Panamá Este, Estadio José De La Luz Thompson
  • 7:30 pm, Chiriquí Occidente vs Bocas del Toro, estadio Calvin Byron
  • 7:30 pm, Chiriquí vs Veraguas, estadio Omar Torrijos
  • 7:30 pm, Herrera vs Los Santos, estadio Roberto Flaco Bala Hernández
En esta nota:
Seguir leyendo

Rodrigo Merón habló sobre el refuerzo de Dereck Gómez para Coclé

Melkis López y Omar Vargas, jóvenes prospectos que inician su camino en el Béisbol Juvenil 2026

Panamá Metro vs Panamá Oeste: Fecha, hora y dónde ver jornada 1 Béisbol Juvenil 2026

Recomendadas

Últimas noticias