 Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy sábado 3 de enero

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros arranca este fin de semana y la jornada 1 viene con todo para este sábado 3 de enero, desde el juego inaugural y todos los partidos programados.
Partidos para hoy 3 de enero en el Béisbol Juvenil 2026
- 7:00 pm, Colón vs Coclé, estadio Remón Cantera
- 7:30 pm, Panamá Metro vs Panamá Oeste, estadio Mariano Rivera, ver por RPC
- 7:30 pm, Darién vs Panamá Este, Estadio José De La Luz Thompson
- 7:30 pm, Chiriquí Occidente vs Bocas del Toro, estadio Calvin Byron
- 7:30 pm, Chiriquí vs Veraguas, estadio Omar Torrijos
- 7:30 pm, Herrera vs Los Santos, estadio Roberto Flaco Bala Hernández