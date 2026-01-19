Béisbol Juvenil Beisbol juvenil Panamá -  19 de enero de 2026 - 06:15

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del domingo 18 de enero

Repasa los resultados que se dieron el domingo 18 de enero en el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

Foto: Fedebeis

A continuación repasaremos los resultados que se dieron el domingo 18 de enero en el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

Coclé, bicampeón del torneo, superó 7-0 a Los Santos, demostrando nuevamente que quiere el tricampeonato.

Resultados del domingo, 18 de enero - Béisbol Juvenil 2026

  • Darién 0-10 Herrera - Estadio Claudio Nieto
  • Panamá Metro 0-7 Chiriquí Occidente - Glorias Deportivas Baruenses
  • Panamá Este 2-5 Chiriquí - Estadio Kenny Serracín
  • Coclé 7-0 Los Santos - Estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández
  • Colón 0-8 Veraguas - Estadio Omar Torrijos Herrera
  • Panamá Oeste - Bocas del Toro - Estadio Calvin Byron (Pospuesto)

