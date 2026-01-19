Béisbol Juvenil 2026: Resultados del domingo 18 de enero

A continuación repasaremos los resultados que se dieron el domingo 18 de enero en el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.
Resultados del domingo, 18 de enero - Béisbol Juvenil 2026
- Darién 0-10 Herrera - Estadio Claudio Nieto
- Panamá Metro 0-7 Chiriquí Occidente - Glorias Deportivas Baruenses
- Panamá Este 2-5 Chiriquí - Estadio Kenny Serracín
- Coclé 7-0 Los Santos - Estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández
- Colón 0-8 Veraguas - Estadio Omar Torrijos Herrera
- Panamá Oeste - Bocas del Toro - Estadio Calvin Byron (Pospuesto)