Béisbol Juvenil 2026: Resultados del miércoles 14 de enero

A continuación repasaremos los resultados que se dieron el miércoles 14 de enero en el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 , dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

La novena de Colón vino de atrás para dejar tendido en el terreno a Herrera por pizarra de 4-5 en el Estadio Justino Salinas, mientras que Panamá Oeste venció 1-0 a Chiriquí de local para mantenerse invicto en 11 fechas.