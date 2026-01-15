Béisbol Juvenil 2026: Resultados del miércoles 14 de enero

A continuación repasaremos los resultados que se dieron el miércoles 14 de enero en el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.
Resultados del miércoles, 14 de enero - Béisbol Juvenil 2026
- Herrera 4-5 Colón - Estadio Justino Salinas
- Veraguas 2-3 Panamá Este - Estadio José De La Luz Thompson
- Los Santos 7-6 Darién - Metetí
- Chiriquí 0-1 Panamá Oeste - Estadio Mariano Rivera
- Chiriquí Occidente 1-6 Panamá Metro - Estadio Juan Demóstenes Arosemena
- Bocas del Toro 1-4 Coclé - Estadio Remón Cantera