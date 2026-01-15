BEISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  15 de enero de 2026 - 08:19

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del miércoles 14 de enero

Repasa los resultados que se dieron el miércoles 14 de enero en la undécima fecha del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

FOTO: FEDEBEIS

A continuación repasaremos los resultados que se dieron el miércoles 14 de enero en el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

La novena de Colón vino de atrás para dejar tendido en el terreno a Herrera por pizarra de 4-5 en el Estadio Justino Salinas, mientras que Panamá Oeste venció 1-0 a Chiriquí de local para mantenerse invicto en 11 fechas.

Resultados del miércoles, 14 de enero - Béisbol Juvenil 2026

  • Herrera 4-5 Colón - Estadio Justino Salinas
  • Veraguas 2-3 Panamá Este - Estadio José De La Luz Thompson
  • Los Santos 7-6 Darién - Metetí
  • Chiriquí 0-1 Panamá Oeste - Estadio Mariano Rivera
  • Chiriquí Occidente 1-6 Panamá Metro - Estadio Juan Demóstenes Arosemena
  • Bocas del Toro 1-4 Coclé - Estadio Remón Cantera
