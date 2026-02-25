Béisbol Juvenil 2026: Estado de los equipos en la Serie Final tras partido del 24 de febrero FOTO: FEDEBEIS

Las novenas de Panamá Oeste y Chiriquí se midieron las caras en un emocionante inicio de la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, en un duelo llevado a cabo en el Estadio Mariano Rivera.

El estadio Mariano Rivera fue el escenario para un gran cara a cara muy cerrado, que se definió por tan solo 2 carreras.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse