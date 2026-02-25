Béisbol Juvenil Beisbol juvenil Panamá -  25 de febrero de 2026 - 09:57

Béisbol Juvenil 2026: Estado de los equipos en la Serie Final tras partido del 24 de febrero

Cono ¿ce el estado de las novenas tras iniciar la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

Béisbol Juvenil 2026: Estado de los equipos en la Serie Final tras partido del 24 de febrero

Béisbol Juvenil 2026: Estado de los equipos en la Serie Final tras partido del 24 de febrero

FOTO: FEDEBEIS

Las novenas de Panamá Oeste y Chiriquí se midieron las caras en un emocionante inicio de la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, en un duelo llevado a cabo en el Estadio Mariano Rivera.

El estadio Mariano Rivera fue el escenario para un gran cara a cara muy cerrado, que se definió por tan solo 2 carreras.

En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Juvenil 2026: Panamá Oeste pegó primero en la serie final ante Chiriquí

Béisbol Juvenil 2026: ¿Cuánto cuestan los boletos para la final entre Panamá Oeste y Chiriquí?

Béisbol Juvenil 2026: FEDEBEIS revela el calendario oficial de la final

Recomendadas

Últimas noticias