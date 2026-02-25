Béisbol Juvenil 2026: Estado de los equipos en la Serie Final tras partido del 24 de febrero

Las novenas de Panamá Oeste y Chiriquí se midieron las caras en un emocionante inicio de la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, en un duelo llevado a cabo en el Estadio Mariano Rivera.
Estado de los equipos en la Serie Final del Béisbol Juvenil 2026
Equipos JJ JG JP
Panamá Oeste 1 1 0
Chiriquí 1 0 1
Los "Vaqueros" sacaron resultado positivo por pizarra de 4-2, con un oportuno Juan David Caballero, remolcando carrera en el productivo 5 episodio, además del aporte del MVP Luis Aranda, en una noche de 3-2 con el madero.