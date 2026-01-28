Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 21

Las acciones del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, siguen en marcha, tras disputarse la jornada 21 en la primera fase del torneo.
Tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026
Equipo / Jugados / Ganados / Perdidos
- Panamá Oeste* / 20 / 19 / 1
- Coclé* / 20 / 17 / 3
- Chiriquí / 21 / 14 / 7
- Panamá Metro / 21 / 12 / 9
- Panamá Este / 21 / 11 / 10
- Los Santos / 21 / 10 / 11
- Chiriquí Occidente / 21 / 10 / 11
- Herrera / 21 / 9 / 12
- Bocas del Toro* / 19 / 7 / 12
- Veraguas / 21 / 7 / 15
- Darién / 21 / 6 / 15
- Colón / 21 / 3 / 18
*Con partidos pendientes