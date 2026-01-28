BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  28 de enero de 2026 - 08:17

Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 21

Repasa cómo marcha la tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026, después de culminar la fecha 21 de la Copa Caja de Ahorros.

Las acciones del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, siguen en marcha, tras disputarse la jornada 21 en la primera fase del torneo.

Las novenas de Panamá Oeste y Coclé siguen con su paso firme en el torneo con sus victorias 19 y 17 respectivamente.

Tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026

Equipo / Jugados / Ganados / Perdidos

  1. Panamá Oeste* / 20 / 19 / 1
  2. Coclé* / 20 / 17 / 3
  3. Chiriquí / 21 / 14 / 7
  4. Panamá Metro / 21 / 12 / 9
  5. Panamá Este / 21 / 11 / 10
  6. Los Santos / 21 / 10 / 11
  7. Chiriquí Occidente / 21 / 10 / 11
  8. Herrera / 21 / 9 / 12
  9. Bocas del Toro* / 19 / 7 / 12
  10. Veraguas / 21 / 7 / 15
  11. Darién / 21 / 6 / 15
  12. Colón / 21 / 3 / 18

*Con partidos pendientes

