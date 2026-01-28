Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 21 FOTO / FEDEBEIS

Las acciones del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, siguen en marcha, tras disputarse la jornada 21 en la primera fase del torneo.

Las novenas de Panamá Oeste y Coclé siguen con su paso firme en el torneo con sus victorias 19 y 17 respectivamente.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse