FEDEBEIS anuncia que el Béisbol Juvenil 2027 arrancará el 2 de enero

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) anunciaron la fecha de inicio del próximo Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2027 para aprovechar el tiempo.

Se anunció que el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2027 se jugará a partir del 2 de enero, y se explicó que "para poder terminar la ronda de 8 y empezar con tiempo el torneo mayor, debemos arrancar lo más temprano posible y para este año que se viene, arrancaremos el día 2 de enero", dijo Robinson.

FEDEBEIS anuncia otras fechas importantes

_ Panamá está confirmado para jugar el Torneo Premundial de Béisbol de la Categoría U18 desde el 20 de octubre próximo el cual se disputará conb un gran total de 12 equipos, divididos en tres grupos, quedando ubicado en el Grupo C, junto a Puerto Rico, Colombia y Nicaragua.

_ Panamá aspira la sede del Campeonato Panamericano U10 de la WBSC Americas el cual podría jugarse en nuestro país, pero solicita apoyo gubernamental y de la empresa privada.

_ Fedebeis anuncia la celebración del Campeonato Nacional U10 a jugarse desde el 4 hasta el 12 de septiembre, 2026, con la participación de 12 equipos y a jugarse en dos sedes, una en el estadio infantil Felipe Mota ubicado en el estadio Rod Carew (parte posterior) y la otra sede en la Academia Mariano Rivera de La Chorrera.

_ Fedebeis confirma la celebración a finales de año del Campeonato Nacional U14 con miras a los procesos de clasificación de la categoría U15 del año 2027, cuando se juegue el Premundial de la categoría de la zona de América.

_ Confirmado la participación en el Premier 16 del 2027, donde se sube de 12 a 16 equipos, a jugarse en tres fases o etapas y donde habrán en juego 2 cupos para los Juegos Olímpicos para las zonas de Europa y Asia.