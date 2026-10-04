MAREA ROJA Marea Roja -  4 de octubre de 2026 - 22:41

Selección de Panamá vs Ecuador: Datos que debes conocer previo al partido

Conoce datos previo al partido entre la selección de Panamá ante Ecuador en el Gira Asiática por el tercer lugar de la Copa Kirin.

Selección de Panamá vs Ecuador: Datos que debes conocer previo al partido

Selección de Panamá vs Ecuador: Datos que debes conocer previo al partido

Johanni I. Ramos
Por Johanni I. Ramos

La Selección de Panamá afrontará este lunes 5 de octubre su último compromiso de la gira asiática cuando se mida a su similar de Ecuador por el partido del tercer lugar de la Copa Kirin. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Tokio, Japón, a las 3:30 p.m. hora local (1:30 a.m. hora de Panamá).

Ambas selecciones llegan a este compromiso con el objetivo de despedirse de la gira con un triunfo.

Datos que debe saber sobre la selección de Panamá vs Ecuador

  • Si el partido queda empate se van a penales directo
  • Michael Amir Murillo cumplirá 100 partidos con la selección
  • Panamá acumula siete partidos sin poder derrotar a Ecuador, con un balance de cinco derrotas y dos empates.
  • Se podrán hacer 8 modificaciones
  • Ecuador llega a este compromiso ubicado en la posición 25 del ranking FIFA, mientras que Panamá ocupa el puesto 46.

  • Será el octavo enfrentamiento entre ambos equipos en su historial por Selecciones Absolutas.

    La serie le favorece al elenco sudamericano que nunca ha perdido ante Panamá con cinco victorias y dos empates en sus siete enfrentamientos previos.

    La última vez que ambos oncenos se enfrentaron fue en un partido amistoso disputado en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá, en noviembre del 2018 que terminó con victoria para Ecuador por 2-1.

En esta nota:
Seguir leyendo

Ecuador vs Selección de Panamá: Fecha, hora y dónde ver en vivo en la Copa Kirin 2026

Selección de Panamá: José Fajardo habla sobre las críticas que ha recibido

La selección de Panamá reconoció cancha del Estadio Nacional de Tokio previo a choque ante Ecuador

Recomendadas

Últimas noticias