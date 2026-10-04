Selección de Panamá vs Ecuador: Datos que debes conocer previo al partido

La Selección de Panamá afrontará este lunes 5 de octubre su último compromiso de la gira asiática cuando se mida a su similar de Ecuador por el partido del tercer lugar de la Copa Kirin. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Tokio, Japón, a las 3:30 p.m. hora local (1:30 a.m. hora de Panamá).
Datos que debe saber sobre la selección de Panamá vs Ecuador
- Si el partido queda empate se van a penales directo
- Michael Amir Murillo cumplirá 100 partidos con la selección
- Panamá acumula siete partidos sin poder derrotar a Ecuador, con un balance de cinco derrotas y dos empates.
- Se podrán hacer 8 modificaciones
- Ecuador llega a este compromiso ubicado en la posición 25 del ranking FIFA, mientras que Panamá ocupa el puesto 46.
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Será el octavo enfrentamiento entre ambos equipos en su historial por Selecciones Absolutas.
La serie le favorece al elenco sudamericano que nunca ha perdido ante Panamá con cinco victorias y dos empates en sus siete enfrentamientos previos.
La última vez que ambos oncenos se enfrentaron fue en un partido amistoso disputado en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá, en noviembre del 2018 que terminó con victoria para Ecuador por 2-1.