Selección de Panamá vs Ecuador: Datos que debes conocer previo al partido

Será el octavo enfrentamiento entre ambos equipos en su historial por Selecciones Absolutas.

La serie le favorece al elenco sudamericano que nunca ha perdido ante Panamá con cinco victorias y dos empates en sus siete enfrentamientos previos.

La última vez que ambos oncenos se enfrentaron fue en un partido amistoso disputado en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá, en noviembre del 2018 que terminó con victoria para Ecuador por 2-1.