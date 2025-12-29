FEDEBEIS realizó el lanzamiento oficial para el Béisbol Juvenil 2026

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) realizó esta mañana el Lanzamiento Oficial del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, en honor a las leyendas coclesanas David Rivas, Darío Agrazal y Benjamín Salamín.
Jaime Robinson, presidente de la Federación Panameña de Béisbol le dio la bienvenida formal a los patrocinadores oficiales del torneo y motivó a la afición a respaldar este certamen. “Estamos contentos con este nuevo lanzamiento, una temporada nueva de nuestra pelota, donde estaremos viendo el mejor talento nacional del béisbol juvenil, los cuales merecen apoyo de la fanaticada”, sostuvo.
El Campeonato se jugará en un sistema de todos contra todos, con dos vueltas y series de ocho, semifinales y finales, en donde destacan peloteros de alto nivel de distintas provincias deportivas.
Para esta temporada los precios de taquilla serán de 4.00 dólares, para los niños de 6 a 11 años y jubilados el costo será de 2.00 dólares y los niños hasta 5 años entran gratis.