Béisbol Mayor 2023: Peloteros de Colón envían mensaje para tener nuevo estadio

El jardinero derecho Amni Ortega fue pieza clave en el último partido del torneo, bateando a la hora buena y haciendo gala de su buena defensa en el diamante.

Piden el Estadio para Colón

"En el lugar que entrenábamos no era un lugar muy accesible, esta muy super escondido, no hay muchos medio de transporte, yo viajaba en taxi todos los días del estadio a mi casa, de mi casa al estadio y se me hacía un poco complicado, a veces no conseguía transporte, tenia que esperar que uno de los compañeros me sacaran para poder agarrar mi transporte", destacó Amni Ortega después del título colonense.

"Era incomodo practicar para nosotros los fielders, porque el profe nos daba batazos atrás y como el cuadro es muy corto temíamos a golpearnos con el muro, pero todo ese sacrificio dio los frutos hoy en día", finalizó.