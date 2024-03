Béisbol Mayor 2024: José Mordock buscará su segundo MVP

"Es un equipo con más peloteros jóvenes que de experiencia y vamos a luchar juego por juego como todos los equipos para avanzar a la ronda de 8", señaló Mordock.

El popular "Monkey" fue el campeón bate del pasado torneo con promedio de .525 producto de 31 imparables en 59 turnos al bate. También fue el líder en cuadrangulares con 4 y terminó segundo en carreras impulsadas con 22, detrás de Allen Córdoba que empujó 23.

"Voy a jugar duro, tratar que esta campaña sea mejor que la anterior y si Dios quiere me da esos resultados para ser nuevamente MVP", añadió sobre la posibilidad de ganar otro Jugador Más Valioso.

José Mordock y su experiencia con Grandes Ligas

El jardinero de 24 años al participar con los Federales en la temporada 2024 de Probeis donde se coronaron campeones, tuvo la oportunidad de compartir con el receptor de los Miami Marlins Christian Bethancourt e Iván Herrera de los Cardenales de San Luis.

"Daré el 100% en cada partido, los torneos que he jugado me han ayudado y no hay que demostrarle nada a nadie, solo divertirse. La ayuda que también me dieron los peloteros de experiencia y Grandes ligas me ha funcionado mucho", agregó.

Veraguas debutará en el Campeonato de Béisbol Mayor 2024 ante Bocas del Toro, el viernes 8 de marzo en el estadio Calvin Byron desde las 7:00 p.m.