NBA: Victor Wembanyama gana el premio al Jugador Defensivo del Año

Victor Wembanyama, estrella de los Spurs de la NBA como era de esperar, fue anunciado el lunes por la noche como el mejor jugador defensivo de la liga. El centro de San Antonio quedó segundo en la votación para Jugador Defensivo del Año en su temporada de novato, fue el favorito la temporada pasada hasta que una condición médica puso fin a su temporada prematuramente, y este año no dejó lugar a dudas.

Con 22 años, es el ganador más joven del premio y uno como nunca antes había habido un Jugador Defensivo del Año de la NBA elegido por unanimidad. Hasta ahora.

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Chet Holmgren, de Oklahoma City, y Ausar Thompson, de Detroit, fueron los otros finalistas, después de que ambos ayudaran a sus equipos a asegurar el primer puesto en los playoffs. Pero esto nunca estuvo en duda, sobre todo después de que Wembanyama, de 2,24 metros (o incluso más alto), liderara la NBA en tapones por tercera temporada consecutiva y, en general, aterrorizara a sus rivales cada vez que querían anotar.

“El mejor jugador del mundo”, dijo el delantero de los Spurs, Keldon Johnson.

La NBA continuará con la entrega de premios el martes, cuando se revele al Jugador Más Decisivo del Año: Anthony Edwards de Minnesota, Shai Gilgeous-Alexander de Oklahoma City o Jamal Murray de Denver. Wembanyama también es finalista al premio MVP, cuyo ganador no se anunciará hasta la próxima semana, como muy pronto.

Una brillante joven estrella de la NBA

Los Spurs se convirtieron en la primera franquicia con cuatro jugadores en ganar el premio al Jugador Defensivo del Año (DPOY), que se entregó por primera vez en la temporada 1982-83. ¿Los otros? Alvin Robertson en 1986, David Robinson en 1992 y Kawhi Leonard en 2015 y 2016.

Wembanyama se une a Robinson y Michael Jordan como los únicos jugadores en ganar tanto el premio al Novato del Año como el de Jugador Defensivo del Año.