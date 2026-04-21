BÉISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  21 de abril de 2026 - 07:34

Béisbol Mayor 2026: Partido para hoy martes 21 de abril

Conoce todos los detalles del duelo de este martes en la semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 entre Colón y Bocas del Toro..

Béisbol Mayor 2026: Partido para hoy martes 21 de abril

Béisbol Mayor 2026: Partido para hoy martes 21 de abril

FOTO: CORRECAMINOS BEEP BEEP

Colón se impuso por pizarra de 2-1 ante Bocas del Toro en el juego 6 de la Serie semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, disputado la noche del lunes en el Estadio Calvin Byron para así igualar la serie a 3 partidos y obligar a un séptimo encuentro.

En las acciones del sexto juego, los colonenses anotaron la primera rayita del encuentro en la alta del quinto episodio en las piernas de Jorge Bishop, luego de un imparable remolcador de José González ante los pitcheos del derecho Enrique Saldaña.

En el sexto capítulo, Colón aumentó la ventaja con una carrera de "caballito" anotada en las piernas de Edgar Muñoz, cuando el experimentado Jorge Bishop recibió pasaporte con las bases llenas.

La única carrera de los "Tortugueros" también llegó en la octava entrada, producto de un sencillo remolcador de Carlos Sánchez.

Partido para hoy Béisbol Mayor 2026

  • Colón vs Bocas del Toro, 7:00 P.M., en el Estadio Calvin Byron, en vivo por RPC
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