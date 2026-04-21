Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Besiktas?

El lateral panameño Michael Amir Murillo se prepara con el Besiktas para enfrentar al Alanyaspor en los cuartos de final de la Copa de Turquía.
La derrota en la Superliga de Turquía los dejó ubicados en la cuarta posición con 55 puntos en 30 fechas.
¿Cuándo vuelve a jugar Michael Amir Murillo con el Besiktas?
El Besiktas chocará ante el Alanyaspor, el jueves 23 de abril a las 12:45 p.m. en el Tüpras Stadyumu en Estambul, Turquía, por los cuartos de final de la Copa.
El seleccionado nacional de 30 años registra un gol y una asistencia en 10 partidos del torneo local.