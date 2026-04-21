Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Besiktas?

El lateral panameño Michael Amir Murillo se prepara con el Besiktas para enfrentar al Alanyaspor en los cuartos de final de la Copa de Turquía .

El club del canalero viene de perder 2-1 frente al Samsunspor en el Estadio Samsun 19 Mayis, donde Amir jugó todo el partido y recibió tarjeta amarilla.

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La derrota en la Superliga de Turquía los dejó ubicados en la cuarta posición con 55 puntos en 30 fechas.

¿Cuándo vuelve a jugar Michael Amir Murillo con el Besiktas?

El Besiktas chocará ante el Alanyaspor, el jueves 23 de abril a las 12:45 p.m. en el Tüpras Stadyumu en Estambul, Turquía, por los cuartos de final de la Copa.

El seleccionado nacional de 30 años registra un gol y una asistencia en 10 partidos del torneo local.