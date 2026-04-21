LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  21 de abril de 2026 - 11:40

Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Besiktas?

El Alanyaspor será el próximo rival del Besiktas del lateral panameño Michael Amir Murillo en la Copa de Turquía.

Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Besiktas?

Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Besiktas?

FOTO: BESIKTAS

El lateral panameño Michael Amir Murillo se prepara con el Besiktas para enfrentar al Alanyaspor en los cuartos de final de la Copa de Turquía.

El club del canalero viene de perder 2-1 frente al Samsunspor en el Estadio Samsun 19 Mayis, donde Amir jugó todo el partido y recibió tarjeta amarilla.

La derrota en la Superliga de Turquía los dejó ubicados en la cuarta posición con 55 puntos en 30 fechas.

¿Cuándo vuelve a jugar Michael Amir Murillo con el Besiktas?

El Besiktas chocará ante el Alanyaspor, el jueves 23 de abril a las 12:45 p.m. en el Tüpras Stadyumu en Estambul, Turquía, por los cuartos de final de la Copa.

El seleccionado nacional de 30 años registra un gol y una asistencia en 10 partidos del torneo local.

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