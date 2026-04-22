Béisbol Mayor 2026: ¿Cuántas veces se han enfrentado Chiriquí y Bocas en finales?

La Gran Final del Béisbol Mayor 2026 marca el quinto enfrentamiento histórico por el título entre las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro . Esta rivalidad, una de las más recurrentes en la última década, tiene como antecedente los enfrentamientos de 2013, 2014, 2018 y 2020.

De las cuatro finales disputadas previamente entre ambos, Chiriquí ha logrado imponerse en tres ocasiones 2013(4-3): 2018(4- 2) y 2020 (4-2) mientras que Bocas del Toro se alzó con el campeonato en 2014(4-3).

En el registro individual de partidos de serie final, los chiricanos mantienen una ventaja de 15 victorias sobre 11 de los bocatoreños en un total de 26 encuentros disputados.

Con su participación en 2026, Chiriquí alcanza su Gran Final número 27 desde que se implementó este sistema en 1982. Su balance en estas instancias es de 15 títulos y 11 subcampeonatos.

En el acumulado general de juegos de final, registran 74 triunfos y 69 derrotas.

Un hito relevante para la provincia fue la racha de ocho finales consecutivas disputadas entre 1998 y 2005. En la historia general de los Campeonatos Mayores, Chiriquí ostenta 17 coronas nacionales.

Chiriquí tiene un mánager ganador - Béisbol Mayor 2026

Alberto Macré busca su quinto título como director, tiene 3 con Chiriquí (1991-92-93) y uno con Bocas del Toro(2014). Además ha sido campeón 2 veces como jugador(1978 y 1979) y otros 5 titulos como director en Juvenil.

Por su parte, "Los Tortugueros" han disputado un total de 8 finales, con un saldo de 3 campeonatos ganados en este formato y 5 subcampeonatos. Su marca histórica en partidos de serie final es de 23 victorias y 28 derrotas.

La provincia cuenta con un total de 4 títulos nacionales en la categoría mayor, logrando el primero de ellos en el año 1961 y luego 2012, 2014 y en 2025 por lo que son los actuales monarcas en esta categoría.

FUENTE: FEDEBEIS