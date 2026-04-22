LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  22 de abril de 2026 - 09:07

José Luis Rodríguez brindó asistencia ante los Pumas de Adalberto Carrasquilla

El extremo José Luis Rodríguez brindó asistencia en el choque ante los Pumas de Adalberto Carrasquilla en la Liga MX.

José Luis Rodríguez brindó asistencia ante los Pumas de Adalberto Carrasquilla

José Luis Rodríguez brindó asistencia ante los Pumas de Adalberto Carrasquilla

FOTO: PUMAS

Los Pumas de la UNAM sin Adalberto Carrasquilla por acumulación de tarjetas y el FC Juárez con José Luis Rodríguez en cancha, se enfrentaron el martes en el Olímpico Universitario, en duelo correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y que terminó con marcador de 4-2 a favor del cuadro local.

Los universitarios buscaban continuar con su dominio histórico sobre el cuadro fronterizo, ya que Pumas nunca había perdido ante Bravos en CU, tres victorias y tres empates en seis partidos disputados en territorio auriazul antes de este partido y la racha se mantuvo.

"Pumita" brindó una asistencia al 45+1 en la anotación de Jairo Torres, que en ese momento ponía el partido 2-0, pero los dobletes de Guillermo Martínez y Robert Morales certificaron el triunfo del conjunto que dirige Efraín Juárez.

Números José Luis Rodríguez vs Pumas

El extremo de 27 años jugó 60' minutos, brindó una asistencia, tuvo 3 pases claves, 1/4 en centros, 5/11 (45%) en pases precisos, 2/2 en regates, 1 falta recibida, 2 despejes, 4 recuperaciones, 3/5 en duelos terrestres y 1/1 en duelos aéreos.

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