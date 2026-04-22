José Luis Rodríguez brindó asistencia ante los Pumas de Adalberto Carrasquilla

Los Pumas de la UNAM sin Adalberto Carrasquilla por acumulación de tarjetas y el FC Juárez con José Luis Rodríguez en cancha, se enfrentaron el martes en el Olímpico Universitario , en duelo correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y que terminó con marcador de 4-2 a favor del cuadro local.

Los universitarios buscaban continuar con su dominio histórico sobre el cuadro fronterizo, ya que Pumas nunca había perdido ante Bravos en CU , tres victorias y tres empates en seis partidos disputados en territorio auriazul antes de este partido y la racha se mantuvo.

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"Pumita" brindó una asistencia al 45+1 en la anotación de Jairo Torres, que en ese momento ponía el partido 2-0, pero los dobletes de Guillermo Martínez y Robert Morales certificaron el triunfo del conjunto que dirige Efraín Juárez.

Números José Luis Rodríguez vs Pumas

El extremo de 27 años jugó 60' minutos, brindó una asistencia, tuvo 3 pases claves, 1/4 en centros, 5/11 (45%) en pases precisos, 2/2 en regates, 1 falta recibida, 2 despejes, 4 recuperaciones, 3/5 en duelos terrestres y 1/1 en duelos aéreos.