Béisbol Mayor 2026: Bocas del Toro vino de atrás para igualar serie semifinal

La novena de Bocas del Toro se impuso por marcador de 7-2 sobre Colón e igualó la serie semifinal 1-1 en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 .

Los colonenses fabricaron sus dos carreras en la alta del quinto y sexto episodio en el Estadio Calvin Byron. La primera fue anotada por Edgard Muñoz, tras un imparable productor de Jesús López y la segunda llegó en las piernas de Anmi Ortega, luego de un wild pitch del lanzador metropolitano Enrique Saldaña, que tuvo su primera salida como refuerzo.

¡SE ACABÓ , GANÓ BOCAS! Bocas del Toro venció 7-2 a Colón para igualar 1-1 la Serie Semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026. Melvin Novoa fue clave en la ofensiva, bateando de 4-3 con 1 empujada y 1 anotada. #BeisRPC pic.twitter.com/koTQ7yT55d

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Los "Tortugueros" respondieron en la baja del sexto para remontar el partido con una rayita de Jael Escobar, que remolcó Melvin Novoa con sencillo al jardín central, otra del propio Novoa después de un infield hit de Yeremy Lezcano y dos más gracias al sencillo de Jonathan Mendoza a la patrulla derecha.

En el octavo capítulo, Bocas sentenció la victoria con tres carreras más que pusieron la pizarra 7-2.

Jezler Baules se acreditó el triunfo en labor de relevo, tirando 3.1 episodios de 1 base por bolas y 7 ponches.

Melvin Novoa fue pieza clave a la ofensiva conectando de 4-3 con 1 carrera anotada, 1 empujada y un ponche, mientras que Jonathan Mendoza pegó 2 imparables en 4 turnos con 2 producidas y 1 anotada.

¿Cuándo vuelven a jugar Colón y Bocas del Toro en el Béisbol Mayor 2026?

El tercer juego de la Serie al mejor de siete partidos se jugará el jueves 16 de abril en el Estadio Roberto Mariano Bula, desde las 7:00 p.m.