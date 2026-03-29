Béisbol Mayor 2026: Colón golpeó a Coclé en el Remón Cantera

Impulsados por los cuadrangulares de Anmi Ortega y Jhadiel Santamaría, la novena de Colón consiguió su octava victoria del torneo, tras superar 8-3 a Coclé en la jornada de este domingo en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.
El derecho Harold Araúz se apuntó el triunfo, con una labor de 6.1 episodios lanzados de 7 hits, 3 carreras (3 limpias), 1 boleto y 4 ponches.
Hicieron respetar el Estadio Calvin Byron - Béisbol Mayor 2026
Con un rally de tres carreras en el primer capítulo, Bocas del Toro derrotó 4-2 a Veraguas para dejar su récord en 9-5 en la tabla de posiciones.
Ever Moya se acreditó la victoria, lanzando 5.0 episodios de 3 imparables, 1 carrera, 3 bases por bolas y 3 ponches.
Melvin Novoa conectó de 5-2 con 1 carrera empujada y 1 anotada para destacar con el madero.
Herrera suma importante victoria
Los herreranos superaron 5-1 a Chiriquí Occidente en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses, para poner su marca en 8-5.
El izquierdo Emmanuel Herrera brilló en el montículo, después de tirar 7.0 entradas de cuatro hits, 1 carrera, 1 pasaporte y 8 abanicados.
Juan Alonso pegó 4 imparables en 5 turnos, incluyendo 1 cuadrangular, 2 remolcadas y 1 anotada para sobresalir ofensivamente.
Cerrado duelo en el Rod Carew
Panamá Este vino de atrás para superar 8-5 a Panamá Metro en la fecha 14 del certamen, que los pone con récord de 2-12.
El mejor bateador de los Potros fue Jordan Jiménez, pegando de 4-3 con 1 doblete, 3 producidas y 1 anotada.
Duelo de pitcheo en Las Tablas
En el Estadio Roberto "Flaco" Bala Hernández, la tropa de Chiriquí (9-5) prácticamente aseguró su clasificación tras imponerse 1-0 ante Los Santos con una carrera en el noveno episodio.
Jorge Rodríguez, quien sonó de 3-1, remolcó la única rayita del compromiso, mientras que Gilberto Chu lanzó 3.0 capítulos de 3 ponches para llevarse el triunfo.
Para cerrar la fecha en Metetí, Darién derrotó 10-8 a Panamá Oeste para poner su marca en 7-6. Edgar Chang fue el lanzador ganador y Jereniel Herrera se acreditó el juego salvado.