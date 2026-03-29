Béisbol Mayor 2026: Colón golpeó a Coclé en el Remón Cantera

Impulsados por los cuadrangulares de Anmi Ortega y Jhadiel Santamaría, la novena de Colón consiguió su octava victoria del torneo, tras superar 8-3 a Coclé en la jornada de este domingo en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 .

Santamaría fue la gran figura ofensiva, conectando de 3-2 con 1 jonrón, 1 doble, 1 empujada, 2 anotadas y 2 bases por bolas.

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El derecho Harold Araúz se apuntó el triunfo, con una labor de 6.1 episodios lanzados de 7 hits, 3 carreras (3 limpias), 1 boleto y 4 ponches.

Hicieron respetar el Estadio Calvin Byron - Béisbol Mayor 2026

Con un rally de tres carreras en el primer capítulo, Bocas del Toro derrotó 4-2 a Veraguas para dejar su récord en 9-5 en la tabla de posiciones.

Ever Moya se acreditó la victoria, lanzando 5.0 episodios de 3 imparables, 1 carrera, 3 bases por bolas y 3 ponches.

Melvin Novoa conectó de 5-2 con 1 carrera empujada y 1 anotada para destacar con el madero.

Herrera suma importante victoria

Los herreranos superaron 5-1 a Chiriquí Occidente en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses, para poner su marca en 8-5.

El izquierdo Emmanuel Herrera brilló en el montículo, después de tirar 7.0 entradas de cuatro hits, 1 carrera, 1 pasaporte y 8 abanicados.

Juan Alonso pegó 4 imparables en 5 turnos, incluyendo 1 cuadrangular, 2 remolcadas y 1 anotada para sobresalir ofensivamente.

Cerrado duelo en el Rod Carew

Panamá Este vino de atrás para superar 8-5 a Panamá Metro en la fecha 14 del certamen, que los pone con récord de 2-12.

El mejor bateador de los Potros fue Jordan Jiménez, pegando de 4-3 con 1 doblete, 3 producidas y 1 anotada.

Duelo de pitcheo en Las Tablas

En el Estadio Roberto "Flaco" Bala Hernández, la tropa de Chiriquí (9-5) prácticamente aseguró su clasificación tras imponerse 1-0 ante Los Santos con una carrera en el noveno episodio.

Jorge Rodríguez, quien sonó de 3-1, remolcó la única rayita del compromiso, mientras que Gilberto Chu lanzó 3.0 capítulos de 3 ponches para llevarse el triunfo.

Para cerrar la fecha en Metetí, Darién derrotó 10-8 a Panamá Oeste para poner su marca en 7-6. Edgar Chang fue el lanzador ganador y Jereniel Herrera se acreditó el juego salvado.