Mundial 2026: Conoce a Vincenzo Montella, DT de la selección de Turquía

El italiano de 51 años de edad Vincenzo Montella estará al mando de la selección de Turquía para enfrentar la Copa Mundial 2026 de la FIFA, en donde compartirán en el Grupo D junto a Estados Unidos, Paraguay y Australia.

Su carrera como entrenador comenzó en la Roma en 2011 y rápidamente construyó reputación. Pasó por Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan y Sevilla, hasta reinventarse en Turquía con Adana Demirspor, club donde recuperó prestigio y llamó la atención de la federación turca de fútbol.

La Federación Turca lo contrató el 21 de septiembre de 2023, apenas días después de despedir al alemán Stefan Kuntz tras una dura derrota ante Japón. Su impacto fue inmediato: en su debut oficial venció 1-0 a Croacia como visitante y luego aseguró la clasificación a la Eurocopa con un contundente 4-0 frente a Letonia.

En la Euro 2024, Turquía mostró una identidad mucho más competitiva y moderna. El equipo superó la fase de grupos tras vencer a Georgia y República Checa, eliminó a Austria en octavos y cayó ajustadamente frente a Países Bajos en cuartos de final. Fue la mejor actuación turca en un torneo grande en 16 años.

En las Eliminatorias para el Mundial 2026, Turquía compartió grupo con España, Georgia y Bulgaria. El equipo terminó segundo detrás de España y debió jugar repechaje. Allí eliminó a Rumania en semifinales y luego venció 1-0 a Kosovo en la final para sellar el regreso mundialista después de 24 años.

Los números en la clasificación al Mundial 2026:

Eliminatorias UEFA – Grupo E