Béisbol Mayor 2026: Colón le quita el invicto a Veraguas y Occidente suma primer triunfo

Béisbol Mayor 2026: Chiriquí blanquea a Coclé y Occidente suma la primera victoria

La novena de Chiriquí blanqueó 5-0 a Coclé en la jornada de este jueves 19 de marzo en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 Copa Cerveza Atlas en su ronda regular, en el estadio Kenny Serracín y Colón le quita el invicto a Veraguas.

Steven Fuentes se apuntó la victoria con 8.0 episodios, en los que permitió 6 imparables, 1 base por bolas y ponchó a 4, el salvamento se le acreditó a Eddie Serrano y la derrota fue para Luis Machuca.

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Erasmo Caballero nuevamente fue clave de 4-2, con 1 anotada y 1 empujada; Carlos Quiros de 4-1 con 2 empujadas.

Chiriquí se queda con marca 5-1, mientras que Coclé de 3-3.

Colón le arrebató el invicto a la novena de Veraguas tras vencerlos 6-3 en el estadio Omar Torrijos en Santiago.

Chiriquí Occidente suma su primer triunfo en el Béisbol Mayor 2026

Luego de 6 jornadas la novena de Chiriquí Occidente logra la primera victoria del torneo tras vencer 9-1 a Panamá Este en el estadio Glorias Deportivas Baruenses.

Víctor Acosta se acreditó el triunfo con 5.0 episodios, permitió 3 imparables, 4 bases por bolas y 8 ponches. La derrota fue de Max Gooding.

En ofensiva destacó Alexander Chávez de 5-3 con 2 anotadas y 1 empujada. Luis Samudio de 4-2 con 2 anotadas.

Por otro lado, la novena santeña suma su tercera triunfo consecutivo en el torneo tras ganarle 9-1 a Darién en e Roberto "Flaco Bala" Hernández.

Kenword Burton se apuntó el triunfo con 7.0 episodios en los que permitió 2 imparables, 1 carrera y 6 ponches. La derrota fue para Jereniel Herrera con 2.2 episodios.

Michael Mendoza aportó en la victoria 5-2 con 2 anotadas, Belarmino Campos de 3-1, con 1 anotada y 1 empujada y Arturo Díaz de 4-2 con 1 anotada y 3 empujadas.

Los tortugueros también blanquean a los Vaqueros

Bocas del Toro se recuperó y le ganó 7-0 a Panamá Oeste en el estadio Calvin Byron para mejorar su marca 3-3 y el error de los Vaqueros le podría costar su puesto en la tabla.

Jael Ecobar se fue de 4-3 con 3 anotadas y Joshwan Wright de 3-1 con 1 empujada y 1 anotada.

La victoria fue para Didier Vargas y la derrota de Joshua Martínez.