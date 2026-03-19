Béisbol Mayor 2026: Colón le quita el invicto a Veraguas y Occidente suma primer triunfo

La novena de Chiriquí blanqueó 5-0 a Coclé en la jornada de este jueves 19 de marzo en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 Copa Cerveza Atlas en su ronda regular, en el estadio Kenny Serracín y Colón le quita el invicto a Veraguas.
Erasmo Caballero nuevamente fue clave de 4-2, con 1 anotada y 1 empujada; Carlos Quiros de 4-1 con 2 empujadas.
Chiriquí se queda con marca 5-1, mientras que Coclé de 3-3.
Colón le arrebató el invicto a la novena de Veraguas tras vencerlos 6-3 en el estadio Omar Torrijos en Santiago.
Chiriquí Occidente suma su primer triunfo en el Béisbol Mayor 2026
Luego de 6 jornadas la novena de Chiriquí Occidente logra la primera victoria del torneo tras vencer 9-1 a Panamá Este en el estadio Glorias Deportivas Baruenses.
Víctor Acosta se acreditó el triunfo con 5.0 episodios, permitió 3 imparables, 4 bases por bolas y 8 ponches. La derrota fue de Max Gooding.
En ofensiva destacó Alexander Chávez de 5-3 con 2 anotadas y 1 empujada. Luis Samudio de 4-2 con 2 anotadas.
Por otro lado, la novena santeña suma su tercera triunfo consecutivo en el torneo tras ganarle 9-1 a Darién en e Roberto "Flaco Bala" Hernández.
Kenword Burton se apuntó el triunfo con 7.0 episodios en los que permitió 2 imparables, 1 carrera y 6 ponches. La derrota fue para Jereniel Herrera con 2.2 episodios.
Michael Mendoza aportó en la victoria 5-2 con 2 anotadas, Belarmino Campos de 3-1, con 1 anotada y 1 empujada y Arturo Díaz de 4-2 con 1 anotada y 3 empujadas.
Los tortugueros también blanquean a los Vaqueros
Bocas del Toro se recuperó y le ganó 7-0 a Panamá Oeste en el estadio Calvin Byron para mejorar su marca 3-3 y el error de los Vaqueros le podría costar su puesto en la tabla.
Jael Ecobar se fue de 4-3 con 3 anotadas y Joshwan Wright de 3-1 con 1 empujada y 1 anotada.
La victoria fue para Didier Vargas y la derrota de Joshua Martínez.