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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  26 de mayo de 2026 - 14:41

Mundial 2026: Marruecos hizo oficial su convocatoria

Díaz, Hakimi y Ezzalzouli entre los convocados por la selección de Marruecos para la Copa Mundial 2026.

Mundial 2026: Marruecos hizo oficial su convocatoria
Mundial 2026: Marruecos hizo oficial su convocatoriaFoto: Johnny Fidelin | Icon Sport

El centrocampista del Real Madrid Brahim Díaz, el de Real Betis Abdessamad Ezzalzouli y el capitán Achraf Hakimi figuran en la lista de los 26 jugadores convocados este martes por el DT marroquí Mohamed Ouahbi para representar a la selección de Marruecos en la Copa Mundial 2026.

Ouahbi dijo en una rueda de prensa que la selección "no fue fácil" pero asegura que optó por un método "justo y objetivo" para elegir a los jugadores convocados.

El seleccionador marroquí señaló que tenía un período corto para hacer un seguimiento exhaustivo de los jugadores y se basó en una reciente concentración de una prelista de jugadores para "conocerlos en profundidad".

"Hemos tenidos tenido una muy buena concentración (...) todos los que estaban presentes podrían haber ido (al Mundial)", afirmó.

Listado de Marruecos para el Mundial 2026

Porteros: Yassine Bounou, Munir El Kajoui, Ahmed Reda Tagnaouti.

Defensas: Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine, Youssef Belammari, Achraf Hakimi, Zakaria El Ouahdi, Chadi Riad, Nayef Aguerd, Redouane Halhal, Issa Diop.

Centrocampistas: Samir El Mourabet, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari.

Delanteros, Abde Ezzalzouli, Chemsdine Talbi, Soufiane Rahimi, Ayoub El Kaabi, Brahim Diaz Gessime, Ayoube Amaimouni.

FUENTE: EFE

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