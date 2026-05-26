Selección de Panamá: "Me lo gané a pulso, con mucho sacrificio", Alberto Quintero

El jugador del CD Plaza Amador de la LPF Alberto Quintero habló previo a entrenamiento de la selección de Panamá , luego de darse a conocer lista de 26, entre los que está "Negritime", que disputará su primer mundial.

Quintero, experimentado de 38 años fue el elegido para brindar declaraciones previo al entrenamiento del equipo del DT Thomas Christiansen.

Alberto Quintero habla de su convocatoria entre los 26

"Se habla mucho de mi edad, la verdad no sé porque mencionan siempre lo de mi edad, porque durante dos años y medio he demostrado capacidad, entrega, liderazgo, lo más importante y siempre poniéndole las cosas más difíciles a los más jovenes", añadió.

"Yo vengo a competir, no estoy aquí para hacer grupos, estar en el camerino, vengo con muchas ganas de jugar", destacó.

"Por algo el profe Thomas Christiansen me tiene entre los 26, me lo gané a pulso, con mucho sacrificio, con mucha humildad, mucha entrega", finalizó Alberto Quintero.