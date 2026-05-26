Selección de Panamá: Alberto Quintero envía mensaje a Kadir Barría tras lista de convocados

El jugador del CD Plaza Amador Alberto Quintero habló sobre Kadir Barría, previo al primer entrenamiento de la selección de Panamá después de darse a conocer de manera oficial la lista para el Mundial 2026 de la FIFA.

Quintero, de 38 años de edad respondió preguntas a los medios de comunicación y un destacado punto fue el mensaje a un jugador que quedó fuera de los 26 y que estará como reserva.

Mensaje de Alberto Quintero a Kadir Barría

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2059389863938429009&partner=&hide_thread=false ¡De Negrito para Kadir!



Alberto Quintero y un mensaje al delantero del Botafogo Kadir Barría.#EstoyMareaRoja pic.twitter.com/2C5CWS3uRF — Deportes RPC (@deportes_rpc) May 26, 2026

"A Kadir el mensaje es que es un chico muy joven, que está haciendo las cosas muy bien, está en un gran club, que siga aprovechando cada una de sus oportunidades y que esta decisión de no estar entre los 26 no le afecte, que lo ayude a esforzarse más, a dar más, porque yo siento, el grupo siente y seguramente todo el país que es un chico que será muy importante en la dentro de la selección los años siguientes", señaló "Negrito".