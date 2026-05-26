MUNDIAL 2026 26 de mayo de 2026 - 17:04

Selección de Panamá: Alberto Quintero envía mensaje a Kadir Barría tras lista de convocados

Alberto Quintero habla de Kadir Barría y su no convocatoria con la selección de Panamá para la Copa del Mundo.

Selección de Panamá: Alberto Quintero envía mensaje a Kadir Barría tras lista de convocados

Selección de Panamá: Alberto Quintero envía mensaje a Kadir Barría tras lista de convocados

El jugador del CD Plaza Amador Alberto Quintero habló sobre Kadir Barría, previo al primer entrenamiento de la selección de Panamá después de darse a conocer de manera oficial la lista para el Mundial 2026 de la FIFA.

Quintero, de 38 años de edad respondió preguntas a los medios de comunicación y un destacado punto fue el mensaje a un jugador que quedó fuera de los 26 y que estará como reserva.

Mensaje de Alberto Quintero a Kadir Barría

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"A Kadir el mensaje es que es un chico muy joven, que está haciendo las cosas muy bien, está en un gran club, que siga aprovechando cada una de sus oportunidades y que esta decisión de no estar entre los 26 no le afecte, que lo ayude a esforzarse más, a dar más, porque yo siento, el grupo siente y seguramente todo el país que es un chico que será muy importante en la dentro de la selección los años siguientes", señaló "Negrito".

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