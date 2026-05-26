Mundial 2026: Thomas Christiansen se pronunció sobre la lesión de Adalberto Carrasquilla

El técnico de la Selección de Panamá , Thomas Christiansen , habló en el anuncio de la convocatoria para el Mundial 2026 , sobre la lesión que sufrió Adalberto Carrasquilla el domingo 24 de mayo en la final de vuelta ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario.

"Sufrió una lesión contra Cruz Azul y después de ese partido nos pusimos en contacto con él y hasta ayer recibimos un informe por parte del club (Pumas)", inició el DT de 53 años.

"Las imágenes que vimos no concuerdan con el informe que nos enviaron", añadió el hispano danés, dejando claro que la lesión no pinta tan grave como parecía cuando "Coco" fue retirado del campo entre lágrimas y con las manos en el rostro.

"Coco" de 27 años de edad inició como titular y tuvo que ser sustituido al minuto 59' por Santiago Trigos, después de una fuerte entrada recibida por Amaury García al 57'.

La lesión de Adalberto Carrasquilla

Según informes, "Coco" sufrió un tirón en el aductor izquierdo y llegaría a tiempo para la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá, aunque es muy probable que se pierda los partidos amistosos vs Brasil (31 de mayo), República Dominicana (3 de junio) y Bosnia y Herzegovina (6 de junio).