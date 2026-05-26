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SELECCIÓN DE PANAMÁ Mundial 2026 -  26 de mayo de 2026 - 11:24

Mundial 2026: Jugadores invitados con la Selección de Panamá

El técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, citó a cuatro jugadores como invitados para la Copa Mundial 2026.

Mundial 2026: Jugadores invitados con la Selección de Panamá

Mundial 2026: Jugadores invitados con la Selección de Panamá

FOTO: Víctor Griffith

El técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, citó a cuatro jugadores como invitados para la Copa Mundial 2026.

En la cita mundialista que se disputará del 11 de junio al 19 de julio, se permitirán 26 jugadores por cada plantel, el mismo número que en la edición de Catar 2022.

Solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad, a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el Mundial de la FIFA 26.

Un portero de la lista definitiva podrá ser sustituido por otro de la lista provisional en caso de lesión o enfermedad grave en cualquier momento de la fase final.

La selección canalera debutará el 17 de junio ante Ghana en las acciones del grupo L, que también integran Croacia e Inglaterra, pero antes jugará partidos amistosos vs Brasil (31 de mayo), República Dominicana (3 de junio) y Bosnia y Herzegovina (6 de junio).

Jugadores invitados de la Selección de Panamá para el Mundial 2026

  • Kadir Barría (Botafogo)
  • José “Gasper” Murillo (CD Plaza Amador)
  • Iván Anderson (CD Universitario)
  • Víctor Griffith (C. S. Emelec )
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