Mundial 2026: Estados Unidos presenta lista de convocados

El seleccionador de la selección de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, ha elegido a los 26 jugadores que representarán a Estados Unidos en la Copa Mundial 2026 de la FIFA, que tendrá lugar del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

La lista de convocados de la selección nacional de Estados Unidos, presentada por Allstate, se anunció oficialmente durante un evento en la ciudad de Nueva York que fue transmitido en vivo por FOX. El equipo se dirige ahora a Atlanta para comenzar los preparativos finales antes de sus dos últimos partidos previos al inicio de la Copa del Mundo.

Estados Unidos será sede del Clásico Continental Allstate contra la potencia africana Senegal el 31 de mayo en el Bank of America Stadium en Charlotte, Carolina del Norte. Posteriormente, Estados Unidos recibirá a Alemania ante un público con entradas agotadas el 6 de junio en Chicago, Illinois, en el partido de despedida de Coca-Cola.

Con la atención del mundo puesta en Norteamérica para el mayor evento deportivo de la historia, Estados Unidos dará inicio a su campaña en la Copa del Mundo en el Grupo D contra Paraguay el 12 de junio en Los Ángeles.

El segundo partido de la fase de grupos se disputará el 19 de junio en Seattle contra Australia, y la selección masculina de Estados Unidos finalizará su participación en la fase de grupos en Los Ángeles el 25 de junio contra Turquía .

Todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se transmitirán en vivo por las cadenas de televisión FOX Sports y Telemundo.

"Confiamos en que este es el mejor grupo de 26 jugadores para ayudarnos a alcanzar el éxito en la Copa del Mundo", declaró Pochettino. "Fueron decisiones muy difíciles y agradecemos a todos los jugadores que formaron parte de este camino. Este grupo está muy concentrado y listo para darlo todo por representar a Estados Unidos y ofrecer actuaciones que enorgullezcan a la afición y al país".

Los convocados para el Mundial 2026

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Mauricio Pochettino has selected the 26 players to represent the United States this summer. pic.twitter.com/S8sF7l0PMi — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) May 26, 2026

FUENTE: US Soccer