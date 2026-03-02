Hansi Flick quiere hacer lo imposible para remontarle al Atlético de Madrid

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick , ha asegurado que su equipo quiere "hacer posible lo imposible" este martes en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, donde intentará remontar ante el Atlético de Madrid el 4-0 de la ida.

"Tendremos delante un equipo fantástico que nos hizo mucho daño en el primer partido, pero nosotros también podemos hacérselo. Sabemos que no va a ser fácil, pero no vamos a rendirnos hasta el final", ha afirmado desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Para Flick, la clave estará en "jugar con inteligencia, pero también con hambre" para poder darle la vuelta a la eliminatoria: "Jugar como una unidad, con y sin balón, presionar bien, ganar los duelos y, ante un rival con transiciones perfectas como las que hace el Atlético, no perder balones".

El Barça buscará el milagro sin el delantero Robert Lewandowski, baja de última hora por la fractura en la órbita del ojo izquierdo que sufrió contra el Villarreal, el centrocampista Frenkie de Jong, también lesionado, y el defensa Eric García, que se perderá el partido tras su expulsión en el Riyadh Air Metropolitano

Hansi Flick quiere remontar un 4-0

Pero el técnico alemán prefiere ver estas ausencias como "una oportunidad" para los menos habituales de demostrar su calidad. Y aunque no ha confirmado si Ronald Araujo será titular en el eje de la zaga, sí ha dejado claro que el centrocampista Pedro González 'Pedri' será por primer vez titular desde su lesión.

"Es una buena noticia que pueda estar y ya veremos cuánto puede jugar", ha comentado sobre el canario Flick, quien también ha apuntado, sobre el gran momento de forma de Lamine Yamal que pese a tratarse de "un jugador excepcional" mañana necesitarán "a todos los jugadores enchufados, no solo a él".

En cualquier caso, Flick ha destacado que, para lograr alcanzar la final también va a ser necesaria "una conexión perfecta entre el equipo y afición" en el Spotify Camp Nou. Y ha puesto como ejemplo "el 4-0" que su equipo le endosó al Borussia Dortmund, en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones la temporada pasada.

"Siempre tienes que creer y además jugamos en casa y todo el mundo en el estadio va a estar apoyándonos. Pero tenemos que jugar muy concentrados y a gran nivel", ha resumido el entrenador del cuadro azulgrana, quien ha confesado que "nunca" en su carrera se había encontrado con una situación como esta, pero que "no" le da "miedo".