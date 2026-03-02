Lionel Messi anota doblete en remontada del Inter Miami ante Orlando City

El argentino Lionel Messi anotó este domingo un doblete en la victoria por 2-4 del Inter Miami sobre el Orlando City, en lo que se constituyó en el primer triunfo de las 'Garzas' en la actual temporada de la MLS.

Un tanto de falta del ex astro del Barcelona en el minuto 90, ante el que el guardameta rival pudo hacer mucho más, selló el triunfo del equipo miamense frente a su rival regional, que nunca había perdido en su estadio contra el Inter Miami.

Cinco minutos antes, el venezolano Telasco Segovia había adelantado a los suyos, asistido por Messi, y borrado de golpe los fantasmas del fin de semana pasado, cuando el Inter Miami cayó 3-0 ante el LAFC en la primera jornada de la MLS.

El derbi de Florida fue, sin embargo, una nueva muestra de la extremada fragilidad defensiva que sufre el equipo capitaneado por Messi, que sigue sin encontrar soluciones pese a los refuerzos que llegaron en la pretemporada.

La baja de Sergio Busquets, retirado después de la temporada pasada, también sigue siendo un vacío demasiado grande en el mediocampo.

El Inter Miami no pudo contar hoy con el uruguayo Luis Suárez, lesionado.

Lionel Messi la figura en remontada

La mejor noticia para el equipo de Miami fue la respuesta que ofreció en el segundo tiempo, igualando el encuentro en apenas quince minutos después de irse dos goles abajo al descanso.

Una pérdida de Rodrigo De Paul en campo propio durante la fase de construcción dio lugar al primer tanto del Orlando City, que llegó con la ayuda de un Dayne St.Clair poco resolutivo, y en el minuto 24 el argentino Martín Ojeda puso el 2-0 con un remate cruzado con el exterior de su zurda.

Pero el Inter Miami igualó tras la reanudación con un derechazo del argentino Mateo Silvetti, suplente hoy, y un golazo de Messi desde fuera del área que entró por la escuadra.

Pese a que 'Las Garzas' se apoderaron del balón tras el empate, fue el Orlando City quien estuvo a punto de anotar el tercero, con un cabezazo de David Brekalo que se estrelló contra el palo cuando aún quedaba media hora para el final.

En la tercera jornada visitarán al DC United en la capital estadounidense.