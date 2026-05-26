Del dolor de Rusia 2018 a la ilusión en el Mundial 2026: La historia de Alberto Quintero

Alberto Quintero , reciente tricampeón de la LPF con el CD Plaza Amador, fue incluido en la lista final de la Selección de Panamá para la Copa Mundial 2026 .

"Negrito" tendrá su revancha mundialista, luego de perderse el Mundial de Rusia 2018 por una lesión.

Quintero en el Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol, jugó 16 encuentros, marcando 3 goles y brindando 3 asistencias.

Alberto Quintero y el sueño de jugar su primer Mundial

El extremo de 38 años sufrió una fractura en el segundo metatarsiano del pie derecho, que lo hizo perderse la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

Debido a su ausencia en la cita mundialista, "Negrito" siempre tuvo esperanza de estar entre los 26 convocados de Thomas Christiansen para ir al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El equipo canalero se concentrará algunos días antes de viajar a Brasil para jugar un amistoso contra la "Canarinha" el 31 de mayo. Luego regresarán a Panamá para otro choque de preparación ante República Dominicana el 3 de junio y cierran midiéndose frente a Bosnia y Herzegovina el 6 de junio en San Luis.

Los panameños debutarán el 17 de junio ante Ghana en las acciones del grupo L que también integran Croacia (23 de junio) e Inglaterra (27 de junio).