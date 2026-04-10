Béisbol Mayor 2026: Panamá Oeste y Chiriquí clasifican a las semifinales

La novena de Panamá Oeste superó por pizarra de 4-0 a Darién en decisivo duelo de la Ronda de 8 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 , en un gran cara a cara que se llevó a cabo en el Estadio Mariano Rivera.

Los "Vaqueros" pegaron temprano en el partido, en un productivo tercer episodio, con imparables remolcadores de Yeremy Sánchez y Benjamín Bailey.

Luego las Águilas Harpías buscaron reaccionar, pero el derecho Miguel Gómez entró en labor de relevo en lugar de Jeison Calvo para mantener todo en cero hasta el final el partido, en una gran actuación en la lomita.

Panamá Oeste aumentó la ventaja en el marcador en el octavo episodio, con un doble de Mario Sanjur, que trajo a casa a Benjamín Bailey y Gerald Chin para el definitivo 4-0.

Ganan boleto a semifinales el Béisbol Mayor 2026

En un emocionante juego en el Kenny Serracín, la tropa de Chiriquí ganó el decisivo duelo e Rinda e 8 por pizarra de 7-6 a Veraguas para sellar su clasificación a las semifinales.