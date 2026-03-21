Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy domingo 22 de marzo

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continúa este domingo 22 de marzo con una nueva jornada de seis partidos en distintos estadios del país, donde los equipos buscarán seguir sumando victorias en el torneo dedicado al "Line Up de Estrellas" (Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís).
Partidos para hoy domingo 22 de marzo - Béisbol Mayor 2026
- Coclé vs Panamá Metro en el Estadio Nacional Rod Carew (4:00 pm) en vivo por RPC
- Colón vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera (6:00 pm)
- Panamá Este vs Darién en Metetí (6:00 pm)
- Chiriquí Occidente vs Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron (6:00 pm)
- Herrera vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín (6:00 pm)
- Los Santos vs Veraguas en el Estadio Omar Torrijos Herrera (6:00 pm)