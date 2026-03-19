BÉISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  19 de marzo de 2026 - 07:30

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy jueves 19 de marzo

Repasa los partidos que para este jueves 19 de marzo en la sexta fecha del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy jueves 19 de marzo

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy jueves 19 de marzo

FOTO / FEDEBEIS

Repasa los partidos que para este jueves 19 de marzo en la sexta fecha del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026.

Los "Indios" de Veraguas con un partido pendiente son el único equipo invicto en el campeonato luego de sumar con victoria cuatro encuentros.

Por su parte muy cerca está Chiriquí que suma récord de 4-1. Sin conocer triunfos está Chiriquí Occidente en cinco partidos.

Partidos para hoy en el Béisbol Mayor 2026

  • Panamá Oeste vs Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron a las 7:00 P.M.
  • Coclé vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.
  • Panamá Este vs Chiriquí Occidente en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses a las 7:00 P.M
  • Darién vs Los Santos en el Estadio Roberto Hernández a las 7:00 P.M.
  • Colón vs Veraguas en el Estadio Omar Torrijos a las 7:00 P.M.
  • Panamá Metro vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto a las 7:00 P.M.
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