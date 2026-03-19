Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy jueves 19 de marzo FOTO / FEDEBEIS

Repasa los partidos que para este jueves 19 de marzo en la sexta fecha del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026.

Los "Indios" de Veraguas con un partido pendiente son el único equipo invicto en el campeonato luego de sumar con victoria cuatro encuentros.

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