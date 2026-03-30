BÉISBOL Beisbol mayor Panamá -  30 de marzo de 2026 - 07:09

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy lunes 30 de marzo

Repasa los partidos programados para este lunes 30 de marzo en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy lunes 30 de marzo

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy lunes 30 de marzo

FOTO / FEDEBEIS

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continúa este lunes 30 de marzo, con una cartelera completa de seis partidos que prometen mover la tabla de posiciones en esta fase del torneo.

Todos los partidos de hoy arrancan desde las 7:00 pm en la penúltima jornada.

Partidos para hoy lunes 30 de marzo en el Béisbol Mayor 2026

  • Coclé vs Panamá Oeste, 7:00 pm, estadio Mariano Rivera
  • Herrera vs Bocas del Toro, 7:00 pm estadio Calvin Byron
  • Colón vs Panamá Este, 7:00 pm, estadio Rod Carew, en vivo por RPC
  • Chiriquí vs Veraguas, 7:00 pm estadio Omar Torrijos
  • Panamá Metro vs Darién, 7:00 pm Metetí
  • Los Santos vs Occidente, 7:00 pm Glorias Deportivas Baruense
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