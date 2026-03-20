Béisbol Mayor 2026: Resultados del jueves 19 de marzo en ronda regular

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continuó el jueves 19 de marzo con la disputa de la sexta jornada, marcada por varias victorias contundentes y un partido que no pudo completarse.
Por su parte, Chiriquí Occidente logró una sólida victoria de 9-1 frente a Panamá Este, y Los Santos hizo lo propio al derrotar 9-1 a Darién en otro duelo con amplio margen.
En tanto, Colón superó 6-3 a Veraguas en un partido más parejo de la jornada.
El encuentro entre Panamá Metro y Herrera fue pospuesto debido a la lluvia, por lo que deberá reprogramarse en los próximos días.
Resultados del Béisbol Mayor 2026 el jueves 19 de marzo
Bocas del Toro 7-0 Panamá Oeste
Chiriquí 5-0 Coclé
Chiriquí Occidente 9-1 Panamá Este
Los Santos 9-1 Darién
Colón 6-3 Veraguas
Panamá Metro vs Herrera (pospuesto por lluvia)