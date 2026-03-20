BÉISBOL Beisbol mayor Panamá -  20 de marzo de 2026 - 06:56

Béisbol Mayor 2026: Resultados del jueves 19 de marzo en ronda regular

Repasa los resultados del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 en este jueves 19 de marzo en ronda regular.

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continuó el jueves 19 de marzo con la disputa de la sexta jornada, marcada por varias victorias contundentes y un partido que no pudo completarse.

En uno de los resultados más destacados, Bocas del Toro blanqueó 7-0 a Panamá Oeste, mientras que Chiriquí también ganó con autoridad tras imponerse 5-0 a Coclé.

Por su parte, Chiriquí Occidente logró una sólida victoria de 9-1 frente a Panamá Este, y Los Santos hizo lo propio al derrotar 9-1 a Darién en otro duelo con amplio margen.

En tanto, Colón superó 6-3 a Veraguas en un partido más parejo de la jornada.

El encuentro entre Panamá Metro y Herrera fue pospuesto debido a la lluvia, por lo que deberá reprogramarse en los próximos días.

Resultados del Béisbol Mayor 2026 el jueves 19 de marzo

  • Bocas del Toro 7-0 Panamá Oeste

  • Chiriquí 5-0 Coclé

  • Chiriquí Occidente 9-1 Panamá Este

  • Los Santos 9-1 Darién

  • Colón 6-3 Veraguas

  • Panamá Metro vs Herrera (pospuesto por lluvia)

Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras la jornada 6

Béisbol Mayor 2026: Colón le quita el invicto a Veraguas y Occidente suma primer triunfo

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy jueves 19 de marzo

