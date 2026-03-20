BÉISBOL Beisbol mayor Panamá -  20 de marzo de 2026 - 07:06

Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras la jornada 6

Repasa la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, luego de cumplirse la jornada 6 de la Copa Cerveza Atlas.

 Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras la jornada 6

 Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras la jornada 6

FOTO: FEDEBEIS

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continuó su actividad el jueves 19 de marzo con la sexta jornada del torneo, dejando movimientos en la tabla de posiciones y con Veraguas perdiendo su invicto.

Tabla de Posiciones del Béisbol Mayor 2026 | Jornada 6

  1. Chiriquí 5-1
  2. Veraguas (4-1)*
  3. Panamá Metro (3-2)*
  4. Bocas del Toro (3-3)
  5. Colón (3-3)
  6. Coclé (3-3)
  7. Los Santos (3-3)
  8. Panamá Oeste (3-3)
  9. Darién (2-2)**
  10. Herrera (2-2)**
  11. Chiriquí Occidente (1-5)
  12. Panamá Este (1-5)
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