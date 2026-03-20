El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continuó su actividad el jueves 19 de marzo con la sexta jornada del torneo, dejando movimientos en la tabla de posiciones y con Veraguas perdiendo su invicto.
BÉISBOL Beisbol mayor Panamá - 20 de marzo de 2026 - 07:06
Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras la jornada 6
Repasa la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, luego de cumplirse la jornada 6 de la Copa Cerveza Atlas.
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Tabla de Posiciones del Béisbol Mayor 2026 | Jornada 6
- Chiriquí 5-1
- Veraguas (4-1)*
- Panamá Metro (3-2)*
- Bocas del Toro (3-3)
- Colón (3-3)
- Coclé (3-3)
- Los Santos (3-3)
- Panamá Oeste (3-3)
- Darién (2-2)**
- Herrera (2-2)**
- Chiriquí Occidente (1-5)
- Panamá Este (1-5)
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