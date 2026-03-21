BEISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  21 de marzo de 2026 - 22:46

Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras partidos del 21 de marzo

Repasa la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, luego de cumplirse la jornada 7 de la Copa Cerveza Atlas.

Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras partidos del 21 de marzo

Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras partidos del 21 de marzo

FOTO: INDIOS C9

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continuó con muchas acciones el sábado 21 de marzo, donde se completó la séptima jornada del torneo y se realizaron varios movimientos en la tabla de posiciones.

En el Estadio de Metetí, Coclé cayó por abultamiento de carreras 0-11 ante Darién, mientras que Colón castigó 12-2 a Panamá Metro en el Estadio Roberto Mariano Bula.

La fecha cerró con victoria de Panamá Oeste 7-1 sobre Panamá Este en el Estadio Nacional Rod Carew.

Tabla de Posiciones del Béisbol Mayor 2026 | Jornada 7

  1. Veraguas (5-1)*
  2. Chiriquí (5-2)
  3. Panamá Oeste (4-3)
  4. Darién (3-2)**
  5. Colón (4-3)
  6. Bocas del Toro (4-3)
  7. Los Santos (4-3)
  8. Panamá Metro (3-3)*
  9. Coclé (3-4)
  10. Herrera (2-3)**
  11. Panamá Este (1-6)
  12. Chiriquí Occidente (1-6)
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