Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras partidos del 21 de marzo FOTO: INDIOS C9

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continuó con muchas acciones el sábado 21 de marzo, donde se completó la séptima jornada del torneo y se realizaron varios movimientos en la tabla de posiciones.

En el Estadio de Metetí, Coclé cayó por abultamiento de carreras 0-11 ante Darién, mientras que Colón castigó 12-2 a Panamá Metro en el Estadio Roberto Mariano Bula.

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