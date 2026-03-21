Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras partidos del 21 de marzo

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continuó con muchas acciones el sábado 21 de marzo, donde se completó la séptima jornada del torneo y se realizaron varios movimientos en la tabla de posiciones.
La fecha cerró con victoria de Panamá Oeste 7-1 sobre Panamá Este en el Estadio Nacional Rod Carew.
Tabla de Posiciones del Béisbol Mayor 2026 | Jornada 7
- Veraguas (5-1)*
- Chiriquí (5-2)
- Panamá Oeste (4-3)
- Darién (3-2)**
- Colón (4-3)
- Bocas del Toro (4-3)
- Los Santos (4-3)
- Panamá Metro (3-3)*
- Coclé (3-4)
- Herrera (2-3)**
- Panamá Este (1-6)
- Chiriquí Occidente (1-6)