Béisbol Mayor 2026: Veraguas se pronunció tras incidentes en choque vs Los Santos

La Liga Provincial de Béisbol de Veraguas , bajo la dirección del Dr. Luis Campos, expresa su más enérgico rechazo y total desacuerdo ante los lamentables actos de violencia ocurridos la noche del 28 de marzo en el Estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández, en la ciudad de Las Tablas, durante el encuentro del Béisbol Mayor 2026 frente a la provincia de Los Santos .

"Condenamos cualquier acto que atente contra la integridad física y moral de los protagonistas del juego y sus familias. Es inaceptable que un escenario deportivo, destinado a la sana convivencia, se convierta en un espacio de agresiones físicas y verbales", inició el comunicado.

En el altercado, el mánager Abdiel Ramos y los peloteros Erick Mordock, Juan Aizprúa, Ricardo Corcho y Alfredo Alderete, fueron suspendidos 2 partidos.

El apoyo a sus jugadores - Béisbol Mayor 2026

"A través de este comunicado, manifestamos lo siguiente: Solidaridad y Apoyo: Reiteramos nuestro respaldo absoluto a nuestros peloteros y, de manera muy especial, a sus padres y familiares, quienes fueron víctimas directas de agresiones físicas. Nos solidarizamos profundamente con la familia del jugador Juan Aizprúa, Javier Reina y su señor padre, tras las lesiones sufridas", señalaron.

"Confiamos que las denuncias presentadas ante el ministerio público por las lesiones a los fanáticos sean valoradas objetivamente para que sancionen a los responsables por estas acciones", finalizaron.

FUENTE: INDIOS C9