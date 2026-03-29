FEDEBEIS Beisbol mayor Panamá -  29 de marzo de 2026 - 10:04

FEDEBEIS comparte comunicado luego de incidentes en el Los Santos vs Veraguas

La FEDEBEIS compartió comunicado luego de lo sucedido en el duelo entre los Santos y Veraguas en el Béisbol Mayor 2026.

FEDEBEIS comparte comunicado luego de incidentes en el Los Santos vs Veraguas

FEDEBEIS comparte comunicado luego de incidentes en el Los Santos vs Veraguas

FOTO / INDIOS C9

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS), en conjunto con su Comisión Técnica, se dirige a la opinión pública, medios de comunicación y a la familia del béisbol nacional para informar sobre los hechos ocurridos en el partido entre las novenas de Los Santos y Veraguas en el Béisbol Mayor 2026, celebrado en la fecha de hoy en el Estadio Roberto Hernández.

Durante el desarrollo del encuentro, se registró un altercado que involucró a fanáticos y jugadores de ambos equipos, situación que comprometió la seguridad de los presentes.

En consecuencia, y como medida preventiva, se tomó la decisión de suspender el partido, priorizando en todo momento la integridad de los jugadores, cuerpos técnicos, oficiales y aficionados.

Investigación FEDEBEIS

La Federación Panameña de Béisbol y su Comisión Técnica informan que ya se ha iniciado un proceso de investigación exhaustivo para esclarecer los hechos ocurridos.

Una vez culminado este proceso, se estarán adoptando las medidas y sanciones correspondientes conforme a los reglamentos vigentes.

Reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo de un béisbol seguro, ordenado y respetuoso, e instamos a todos los actores involucrados a mantener la calma y el respeto que este deporte merece.

FUENTE: FEDEBEIS

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