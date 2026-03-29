FEDEBEIS comparte comunicado luego de incidentes en el Los Santos vs Veraguas

La Federación Panameña de Béisbol (F EDEBEIS ), en conjunto con su Comisión Técnica, se dirige a la opinión pública, medios de comunicación y a la familia del béisbol nacional para informar sobre los hechos ocurridos en el partido entre las novenas de Los Santos y Veraguas en el Béisbol Mayor 2026, celebrado en la fecha de hoy en el Estadio Roberto Hernández.

Durante el desarrollo del encuentro, se registró un altercado que involucró a fanáticos y jugadores de ambos equipos, situación que comprometió la seguridad de los presentes.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

En consecuencia, y como medida preventiva, se tomó la decisión de suspender el partido, priorizando en todo momento la integridad de los jugadores, cuerpos técnicos, oficiales y aficionados.

Investigación FEDEBEIS

La Federación Panameña de Béisbol y su Comisión Técnica informan que ya se ha iniciado un proceso de investigación exhaustivo para esclarecer los hechos ocurridos.

Una vez culminado este proceso, se estarán adoptando las medidas y sanciones correspondientes conforme a los reglamentos vigentes.

Reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo de un béisbol seguro, ordenado y respetuoso, e instamos a todos los actores involucrados a mantener la calma y el respeto que este deporte merece.

FUENTE: FEDEBEIS