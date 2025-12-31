Momentos 2025: Bocas del Toro se proclamó campeón del Béisbol Mayor 2025

Bocas del Toro se proclamó campeón del Béisbol Mayor 2025 tras vencer en seis partidos a la novena de Coclé en un torneo dedicado a a Joaquín Franco.

Los 'Tortugueros' iniciaron perdiendo la serie 8-6 en el Estadio Nacional Rod Carew, pero salieron adelante y se impusieron en los siguientes dos juegos (3-2 y 7-4) para tomar ventaja hasta que la "Leña Roja" igualara las acciones con una victoria 5-4 en el Estadio Remón Cantera de Aguadulce.

La llave se trasladó a la ciudad capital y Bocas logró imponerse 6-3 y 5-4 para sentenciar la final y levantar otra corona en la categoría mayor.

La provincia de Bocas del Toro logró su corona número 4 en la categoría mayor, en un gran torneo que finalizó en el Estadio Nacional Rod Carew.

Audes de León, de 45 años de edad fue el timonel de un equipo con altas y bajas en el torneo, pero que logró conquistar el torneo con un pitcheo que se volvió solido con el pasar de los partidos. "Trabajé en Herrera los últimos 3 años, no se me dio la oportunidad de estar nuevamente y me dieron la oportunidad acá, me estaban llamando desde el año pasado para que estuviera presente, me siento un bocatoreño más en estos omentos y voy a seguir trabajando con Bocas el próximo año", expresó el ex pelotero.

Cuarto título de Bocas del Toro

Los bocatoreños se había coronado previamente en los años: 1961, 2012 y 2014.