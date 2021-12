Anibal Reluz: "El 2022 será un año difícil para la FEDEBEIS"

"Este año el béisbol ha sido difícil, pudimos hacer tres competencias y dos para ir a los mundiales, dentro del campeonato mayor tuvimos practicando a equipos de Sub-18 y Sub- 23, que fueron suspendidos por los casos de COVID-19 y se perdieron grandes cifras de dinero" , dijo Anibal Reluz de la FEDEBEIS en RPC Radio.

¿QUÉ TRAE FEDEBEIS PARA EL 2022?

Anibal Reluz aclaró que lo primero que iniciará en el 2022, será el Campeonato de Béisbol Juvenil 2022 dedicado a Marlon Mesa.

"Vamos a tener el Campeonato de Béisbol Juvenil 2022, en dos grupos, todas las provincias jugarán en las suyas y en el grupo que les correspondan, arrancará el 7 de enero, clasifican 8 y luego 4".

Además, comentó en la entrevista que se vienen diferentes torneos en las categorías y se espera tener el Béisbol Mayor 2022 entre marzo y abril, o en el mismo formato que este 2021, sin embargo dependerá mucho de los patrocinadores y de lo que aporte el estado panameño.

"En el mismo enero tenemos campeonatos Sub 9-10 y 11-12 y que será grande para detectar a los jugadores y el 13-14 y volvemos al campeonato 15 que deben practicar para ir al Mundial y cerramos con el campeonato mayor que no tiene fecha porque depende de lo que diga la pandemia".

Con respecto a las diferentes clasificaciones internacionales y para los mundiales que se vienen para Panamá, respondió que en total sería 5.

"En el 2022 tenemos dos clasificaciones internacionales, una es la clasificación al Clásico que será en Panamá y la del Sub 23 y tenemos tres campeonatos mundiales, que será el Sub 12 en Taiwan, el Sub15 en México y el Mundial Sub 18 en Estados Unidos", concluyó.